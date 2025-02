LASK-Spieler Keba Cisse: Das sind die Gründe für sein Traumdebüt

Starke Debüts in der Fußball-Bundesliga gibt es immer wieder. Aber die Art und Weise, wie LASK-Neuling Keba Cisse auf der Schlüsselposition des Innenverteidigers beim 2:1 der Linzer über Rapid mit seinen 19 Jahren in der vollen Raiffeisen-Arena anstelle des erkrankten Kapitäns Philipp Ziereis agiert hat, war schon außergewöhnlich. Natürlich steht der Sommer-Neuzugang des LASK auch am Sonntag (14.30 Uhr) in Klagenfurt im Kader.