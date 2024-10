In der Jägerschaft macht sich Groll gegen Roland Drexler breit

Natürlich hält er sich an die Vorgaben der Polizei und macht es nicht. Seinen Groll kann er aber nur schwer verbergen. Der Mühlviertler ist überzeugt, auf der "Todesliste" des mutmaßlichen Schützen zu stehen. Dass es eine solche geben soll, glaubt die Polizei übrigens nicht. Streitereien wegen seiner extremen Ansichten habe es mit Drexler aber genug gegeben. Auch deshalb steht der Jäger wie viele andere unter besonderem Schutz der Polizei.

Der ursprüngliche Kreis von 50 Personen, bei denen Sicherheitsmaßnahmen gesetzt wurden, hat sich mittlerweile auf 30 reduziert: "Die Maßnahmen sind unterschiedlich und reichen von eher indirekten Maßnahmen bis hin zur polizeilichen Überwachung", sagt Gottfried Mitterlehner, Leiter des Landeskriminalamtes Oberösterreich. Wie viele Personen genau polizeilich überwacht werden, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben. Fest steht, dass die Exfrau von Drexler darunter ist. Andere seien an sichere Orte gebracht worden oder würden von sich aus in Hotels oder bei Bekannten abwarten, bis sich die Situation klärt.

Ein gewisses Maß an Angst herrscht bei jenen vor, die zwar unter Schutz stehen, aber ihr Zuhause vorübergehend nicht verlassen können. Das betrifft vor allem die Landwirte unter den zu Schützenden. Auch deshalb macht sich eine gewisse Ratlosigkeit in der Region breit. Zu lange dauert vielen schon der Polizeieinsatz. Obwohl jedem noch so kleinen Hinweis penibel nachgegangen wird, fehlt von Drexler momentan noch jede Spur. "Wir sind trotzdem dankbar für jeden Hinweis aus der Bevölkerung", ermutigt Polizeisprecher David Furtner die Menschen, weiter die Augen offen zu halten. Wie lange die Alarmfahndung noch dauern wird, war gestern nicht abzuschätzen.

Was die Ablöse der Polizeikräfte betrifft, hat sich auch dank der Unterstützung aus anderen Bundesländern eine gewisse Routine eingestellt. Dennoch zehrt der Einsatz an den Kräften. Immerhin tragen die Polizisten bei der Suche mehr als 20 Kilo Schutzausrüstung am Körper.

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer

Autorin Barbara Eidenberger Leiterin Online/Digitale Medien und Oberösterreich/Regional Barbara Eidenberger

