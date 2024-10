Rene Poms folgt Gernot Messner als Trainer des GAK nach

Der Steirer unterschrieb bei den "Rotjacken" einen Vertrag über eineinhalb Jahre, wie der Fußball-Bundesliga-Aufsteiger am Dienstag bekannt gab. Poms hat seinen Vertrag beim griechischen Zweitligisten PAS Giannina am Vortag aufgelöst. Das Liga-Schlusslicht hatte sich am Montag von Coach Gernot Messner getrennt, nachdem in den bisherigen zehn Saisonspielen kein einziger Sieg angeschrieben wurde.

"Mit Rene Poms haben wir einen Trainer geholt, der uns mit seiner Erfahrung als Cheftrainer bei Osijek, Leoben und Giannina sowie als Co-Trainer unter Nenad Bjelica bei Vereinen wie Dinamo Zagreb, Lech Posen und Spezia Calcio und seinen ausgeprägten Fachkenntnissen überzeugt hat", sagte GAK-Sportchef Dieter Elsneg in einer Clubmitteilung.

Rückkehr in die Steiermark

Für den gebürtigen Leobener Poms ist es eine Rückkehr in die Steiermark. Der 49-Jährige betreute in der Saison 2023/24 den DSV Leoben in der 2. Liga und war damals ein unmittelbarer Konkurrent der Grazer. Die Wege trennten sich aber trotz des Erreichens des Halbfinales im ÖFB-Cup aufgrund interner Differenzen im April.

Poms ging daraufhin im Juli nach Griechenland. Davor arbeitete er im Ausland lange als Assistent von Bjelica in Italien, Polen und Kroatien. Bei Osijek agierte er nach dem Aus von Bjelica auch als Cheftrainer. "Es ist eine riesige Freude, Teil der GAK-Familie zu sein. Mit diesem Verein habe ich die höchsten Ziele und möchte in der kommenden Saison erfolgreich in der Bundesliga spielen", sagte Poms in einer ersten Reaktion.

