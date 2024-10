Nach Petition von 12-Jährigem: New York zieht Weihnachtsferien vor

In New York starten die Weihnachtsferien heuer einen Tag früher.

Auch der 23. Dezember werde nun ein schulfreier Tag sein, teilte Bürgermeister Eric Adams mit. Eigentlich wäre dieser Montag in diesem Jahr ein regulärer Schultag gewesen, erst ab dem 24. Dezember hätten die rund eine Million Schüler im öffentlichen Schulsystem der Stadt bis einschließlich 2. Jänner Ferien gehabt.

Dagegen startete der 12 Jahre alte Isaac Regnier eine Online-Petition, die innerhalb kürzester Zeit Tausende Unterzeichner fand. Der Plan mache so "keinen Sinn", schrieb Regnier. "Die Anwesenheitsrate wird an dem Tag sehr gering sein. Kinder, deren Familien Reisepläne haben, müssen die ändern oder in der Schule fehlen. Kinder und Lehrer werden genervt sein und die Kinder werden nichts lernen."

"Großartige Idee, Isaac!"

Der Vorschlag fand seinen Weg zu Bürgermeister Adams, der den Schüler persönlich anrief und später bei einer Pressekonferenz mit ihm die Änderung des Ferienplans vorstellte: Der 23. Dezember wird schulfrei, anstelle dessen kommt am Ende des Schuljahres ein weiterer Schultag hinzu. "Großartige Idee, Isaac!", schrieb Adams bei X.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper