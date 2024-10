Nach Amoklauf im Mühlviertel: Termine für Begräbnisse stehen fest

Nach den Obduktionen ist nun klar, wann die Beisetzungen stattfinden werden. Josef H., ein ehemaliger Polizist aus der Gemeinde Arnreit, wird am Donnerstag, den 7. November, am Nachmittag in der Pfarrkirche Arnreit beigesetzt. Am Abend zuvor wird eine traditionelle Totenwache abgehalten.

Der mutmaßliche Täter Roland Drexker, nach dem seit Montag intensiv gesucht wird, soll den 64-Jährigen laut Obduktionsergebnis mit einem Kopfschuss in seinem Wohnzimmer getötet haben.

Franz Hofer, Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau und ebenfalls Opfer des Amoklaufs, wird zwei Tage später, am Samstag, den 9. November, beigesetzt. Die Allerheiligen-Andachten am 1. November in Arnreit und Kirchberg sollen wie geplant stattfinden.

