Die Kirche und die Laien: „Jeder Christ soll mitreden und mitentscheiden“

Nicht nur die Diözese Linz befindet sich in einem Umstrukturierungsprozess, um zukunftsfit zu werden. Während in Oberösterreich die Pfarrstruktur reformiert wird und dadurch unter anderem eine stärkere Einbindung von Ehrenamtlichen stattfindet, gibt es auch in der Weltkirche Veränderungen in diese Richtung. Der Papst stellte bei der Weltsynode, die im vergangenen Oktober zu Ende ging, die Synodalität – also den „gemeinsamen Weg“ – in den Fokus, er hat sie gelebt.