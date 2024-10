Billa-Schließung: "Nahversorgung ist zu einem Witzwort geworden"

Ehemaliger Billa am Stadtplatz Braunau

"Jetzt muss ich für die Einkäufe ins Auto steigen", sagt die 85-jährige Innenstadtbewohnerin Hermine Oberhuemer. Seitdem nicht nur der Billa in der Ringstraße, sondern auch jener am Stadtplatz seine Türen geschlossen hat, hat sich gerade für ältere Menschen viel verändert. Der Ärger ist groß. "Ich kann zumindest noch Autofahren, viele andere in meinem Alter oder jünger leider nicht mehr", sagt Oberhuemer.