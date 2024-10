Wie der denkmalgeschützte Linzer Soldatenfriedhof saniert wird

Er befindet sich unweit des Petrinums, ist ein friedvoller Ort und der Würde der Opfer angemessen. Viele Jahrzehnte lag der Soldatenfriedhof am terrassenartig angelegten Hang eines Waldstücks neben dem Kreuzweg am Pöstlingberg in tiefem Schlaf. Doch im Sommer zerriss das Knattern von Kettensägen die Luft. Die Sorge um die gefällten Bäume trieb viele Spaziergänger um. Doch die vom Land Oberösterreich beauftragten "Baumdoktoren" gaben Entwarnung: Nur kranke Bäume wurden gefällt, hieß es auf