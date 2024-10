Borschtsch – streng gehütetes Familienrezept veröffentlicht

Kraut und Rüben mag Chaos und Unordnung bedeuten. Mir geben sie Orientierung. Das Gemüse, speziell wenn es in dem Eintopf Borschtsch verarbeitet wurde, erinnert mich an meine Wurzeln. Es ist meine kulinarische DNA und darüber hinaus der beste kulinarische Seelenschmeichler für trübe Herbsttage. Und falls man verkatert sein sollte, weckt eine heiße Schüssel am Tag darauf alle müden Lebensgeister.