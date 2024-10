Werner Kogler: Abschied oder Verlängerung?

Die Abschiedsgerüchte um den Grünen-Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler wollen nicht abreißen. Bereits am Dienstag sprach Kogler von einem "Umbau an der Parteispitze", der bis Mitte des Jahres 2025 vollzogen werden soll.

Dass es kein Abschied auf Raten werden dürfte, bestätigte gestern eine Insiderin den OÖN: "Wenn Werner Kogler sich zurückzieht, dann völlig." Der gebürtige Steirer ist mittlerweile 62 Jahre alt, liebäugle dementsprechend bereits mit der Pension.

Derzeit ist davon auszugehen, dass ein geordneter Übergang vorbereitet wird, mit einer Vorsitzwahl beim nächsten Bundeskongress. Als Nachfolgekandidaten gelten neben Klubobfrau Sigrid Maurer und Justizministerin Alma Zadic auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und der oberösterreichische Landesrat Stefan Kaineder.

Die beiden letztgenannten würden interimistisch übernehmen, sollte sich Kogler vorzeitig zurückziehen. In Stein gemeißelt sei der Abschied noch nicht: "Er entwickelt zurzeit wieder große Lust an der Arbeit in der Opposition."

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik

