Ungeduldiges Warten auf Eröffnung der Freibadsaison im Welser Welldorado

Statt den Bademeistern haben im Welser Freibad noch immer die Bauarbeiter und Gärtner, die auf etlichen Liegeflächen den Rasen neu anlegen müssen, das Sagen. Um einen Monat verzögert sich wie berichtet der Saisonstart im Welldorado. Geöffnet wird erst am 30. Mai zu Fronleichnam, an diesem Tag ist als kleine Entschädigung für den verspäteten Saisonstart der Eintritt dafür frei.

"Ursprünglich wollten wir am 1. Mai aufsperren, aber leider hat das nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte Bürgermeister Andreas Rabl (FP) am Montag bei einer Baustellenbesichtigung mit Medienvertretern und Professionisten. So sei unter anderem ein Keller gefunden worden, von dem niemand wusste, dass er existierte, auch Lieferverzögerungen und die teils schwierige Witterung hätten die Umbauarbeiten in die Länge gezogen.

2,5 Millionen werden investiert

Die Stadt Wels hat nach der Sanierung des Hallenbades um zwölf Millionen Euro nun weitere 2,5 Millionen Euro in die Außenbereiche investiert. Wege wurde neu angelegt, der alte Kabinenhof, WC-Gebäude und die Duschplätze erneuert. Ebenfalls neu sind die Rutsche beim Erlebnisbecken, die Fassade (Zwergerlhaus und Radlertreff), der Gastrobereich im hinteren Teil des Areals und der Zaun. "Viele Welser Unternehmen sind zum Zug gekommen, das Resultat spricht für sich", sagt FP-Stadtrat Ralph Schäfer (Bauen).

Im hinteren Bereich des rund 45.000 Quadratmeter großen Geländes werden die Bauarbeiten noch länger dauern. "Wir haben dort 6000 Quadratmeter für die Motorikarena abgezweigt, in die 400.000 investiert werden", sagt FP-Vizebürgermeister Gerhard Kroiß, der für die Freizeitbetriebe zuständig ist. Die Hälfte der Investitionskosten für das kostenlose Bewegungsangebot für alle Altersgruppen steuert das Sportressort des Landes bei. Das neue Freizeitangebot, das ab September zur Verfügung stehen soll, ist Teil der Motorikpark-Offensive des Sportlandes Oberösterreich.

Zurück zu den Gärtnern, die zig Quadratmeter neu begrünen müssen. Auf die Frage, ab wann man ihre mühevoll angelegten Rasenflächen betreten darf, sagt ein Gärtner "Frühestens in sieben Wochen." Daher müssten nach dem Öffnen des Freibades ein Teil der Liegeflächen gesperrt bleiben, bis der Rasen so robust ist, dass ihn die Besucher betreten dürfen. "Wir hoffen, dass sich die Badegäste daran halten", sagt Patrick Würger, Betriebsleiter des Welldorado. Beschäftigt sind im Welldorado 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Personal wird weiterhin gesucht, bei den Bademeistern gibt es derzeit keine Engpässe, es fehlt allerdings noch an Reinigungskräften.

Im Vorjahr zählte das Freibad 85.800 Gäste, den absoluten Rekord mit 91.100 Besuchern gab es im Jahr 2015. Bis zu 5000 Besucher frequentieren an heißen Sommertagen das Freibad.

Der Einzeleintritt kostet heuer 5,80 Euro (im Vorjahr: 5,50 Euro). Der Zehnerblock kommt für elf Eintritte auf 57,70 Euro. Dauerkabinen, die für 125,50 Euro gemietet werden können, können ab 27. Mai eingeräumt werden.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger