Ansturm auf Welldorado nach sechs Tagen Stillstand

Ausgerechnet in den Semesterferien war das Welldorado wegen eines technischen Defekts gesperrt.

Sechs lange Tage dauerte die Pannenpause des Welldorados. Nachdem alle benötigten Ersatzteile geliefert waren, wurde am Mittwoch zehn Stunden lang an der Behebung des technischen Gebrechens im Wasserkreislauf gearbeitet. Bis dahin führte Welldorado-Betriebsleiter Patrick Würger hunderte Anrufe, um einerseits potenzielle Welldorado-Besucher bei Laune zu halten und andererseits die Reparatur ins Laufen zu bringen: "Die Telefone sind in den vergangenen Tagen heiß gelaufen.