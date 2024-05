Fill investiert 28 Millionen Euro in den "Power Cube"

Es ist das größte Investitionsprojekt in der Firmengeschichte von Fill Maschinenbau in Gurten: 28 Millionen Euro investiert das Maschinenbau-Unternehmen in den „Power Cube“, ein multifunktionales Aktivgebäude auf dem Firmenstandort. „Wir liegen mit den Bauarbeiten und auch bei den Kosten voll im Plan“, sagt CEO und Eigentümer Andreas Fill.