Linzer Schule nach Bombendrohung am Weg Richtung Normalbetrieb

Nach der Bombendrohung inklusive Evakuierung am Mittwoch nimmt der Betrieb am Akademischen Gymnasium Linz langsam wieder normale Formen an. Bei Direktor Gerhard Beuer haben sich allerdings mehr Eltern als sonst gemeldet, die ihre Kinder am heutigen Donnerstag nicht in die Schule gehen lassen. "Das ist komplett verständlich, morgen sind sie aber wieder da", sagt Beuer im OÖN-Gespräch.