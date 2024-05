Kein Führerschein: Freude über Autokauf währte nur kurz

"Weiterfahrt verboten" hieß es am Montagnachmittag für einen 23-jährigen Bulgaren, der auf der A8 bei Krenglbach (Bezirk Wels-Land) mit seinem neu gekauften Wagen, der eben erst in Österreich zugelassen worden war, unterwegs war. Bei einer Polizei-Kontrolle zeigte der Mann den Beamten der Landesverkehrsabteilung einen gefälschten, belgischen Führerschein. Der Lenker besitzt keine gültige Lenkberechtigung, teilte die Polizei am Abend mit. Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wels und der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land wurde erstattet.

