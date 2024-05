Wasserstoff-Motor aus Linz bald weltweit in Serienproduktion

Weltweit wird an Alternativ-Antrieben zu den klassischen Verbrennermotoren in Fahrzeugen geforscht. So treibt Bosch auch in Oberösterreich, eigentlich einem reinen "Verbrennerstandort" im Konzern, mittlerweile mehrere Wasserstoff-Projekte für den weltweiten Einsatz voran. Eines davon ist eine neue Generation von Großmotoren-Einspritzsystemen für alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff.