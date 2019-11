Pfarre und Betriebe machen für Krippenstadt gemeinsame Sache

Im Vorjahr rief Pfarrer August Aichhorn zum ersten Mal die "Krippenstadt Pregarten" aus. Und auch heuer wird die Stadtgemeinde wieder zur "Krippenstadt". Zum zweiten Mal in Folge setzen also Pfarre und die Unternehmen im Ortskern dieses Projekt um, bei dem die Betriebe entlang der Tragweiner Straße und am Marktplatz mitmachen. Bis zum 6. Jänner sind in den Verkaufsräumen insgesamt 25 Krippen und 25 weitere Werke des italienischen Künstlers Roberto "Ciro" Cipollone ausgestellt.

Für Pfarrer Aichhorn, der "Ciro" während seiner Zeit in Linz kennengelernt hat, ist diese Ausstellung eine Herzensangelegenheit. Immerhin verwendet der 72-jährige "Ciro" bei der Gestaltung seiner Krippen alte Materialien und gibt ihnen so neues Leben. "Das Alte muss nicht einfach entsorgt werden – diese Botschaft tragen diese Krippen in sich", sagt Aichhorn.

Aber nicht nur die Krippen von Cipollone sind über die Adventzeit hinaus in den Auslagen der Pregartener Geschäfte zu bewundern. So wie schon im Jahr zuvor wird es auch an verschiedenen öffentlichen Plätzen Krippen zu bestaunen geben. "Sie sollen uns zum Zentrum von Weihnachten hinführen", sagt Aichhorn, der auch auf die Ganzjahreskrippe von Meinrad Mayrhofer im Pfarrhofgarten verweist – "als Erinnerung daran, dass wir auch unterm Jahr nicht von Gott verlassen sind".

Eine zweite Herzensangelegenheit ist dem Pfarrer auch die Kooperation mit den Wirtschaftsbetrieben im Ort. "Ich bin seit bald 20 Jahren hier Pfarrer und diese Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Pfarre war mir immer wichtig", sagt der gebürtige Hellmonsödter, der sich dadurch erhofft, dass sowohl Besucher der Ausstellung als auch jene, die einkaufen, "die Stadt ein Stück weit bewusster erleben".

Die Eröffnung der Ausstellung findet am 30. November, 16 Uhr, mit der Adventkranzsegnung in der Pfarrkirche statt.

