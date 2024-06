Kochtopf löste in Schwertberg Küchenbrand aus - 21-Jährige verletzt

Feuer in einem Mehrparteienhaus in Schwertberg

Um 21:22 Uhr wurden die Feuerwehren Schwertberg, Aisting/Furth, Winden-Windegg und Poneggen alarmiert. In einer Wohnung eines Wohnhauses in Schwertberg war es in der Küche zu einem Brand gekommen. Ausgelöst wurde das Feuer durch einen Topf mit Öl, den die Bewohnerin (21) auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen hatte.

Die junge Frau versuchte die Flammen noch selbst mit einer Löschdecke einzudämmen. Beim Eintreffen der Feuerwehren hatte sich die 21-Jährige mit zwei Hunden aus der verrauchten Wohnung in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehren standen mit mehr als 60 Helfern und acht Fahrzeugen im Einsatz. Es gelang ihnen rasch, den Brand zu löschen. Die 21-Jährige, die bei ihrem Löschversuch Rauchgase eingeatmet hatte, wurde von der Rettung versorgt. Ein weiterer Hund und mehrere Katzen, die sich noch in der Wohnung befanden, überstanden das Feuer unbeschadet.

