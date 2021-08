Ein Spiel, 25 Räume: Hinter jeder Tür wartet eine Überraschung

Schlicht und völlig unaufgeregt präsentieren sich die Türen im neuen "Mission Games"-Standort in der Hauptstraße. Aufregend wird es erst, wenn man sie öffnet und in einen der insgesamt 25 Spielräume eintritt.

Je nach Spiel ist mal mehr, mal weniger Geschicklichkeit, Tempo, Hirnschmalz oder Muskelkraft gefragt. So gilt es etwa, die Bälle in die grün leuchtenden Ringkörbe zu werfen, und zwar bevor sie sich wieder rot verfärben. Oder über Laserstrahlen hinwegzuturnen, um zur begehrten Vitrine in der Mitte zu kommen. Im "Hafen" gilt es hingegen, mittels Kippplatte und Bildschirm Container auf ein Frachtschiff zu laden, in "Ägypten" die leuchtenden Hieroglyphen per Menschenkette zu verbinden. Quasi als Hommage an Memory-Liebhaber ist der Raum mit mehr als 100 Fächern und versteckten Symbolen zu verstehen.

Zwei Jahre wurde geplant

Rund 700 Quadratmeter groß ist die Fläche des ehemaligen Oberbank-Schulungszentrums, auf dem "Exit the Room" mit den "Mission Games" sein neues Konzept umgesetzt hat. Während es bei den klassischen "Exit the Room"-Spielen bekanntlich darum geht, innerhalb der vorgegebenen Zeit Rätsel und Codes im Raum zu knacken, um die Tür zur Freiheit wieder zu öffnen, ist das Prinzip bei den Mission Games ein anderes. Gespielt wird auch hier im Team (zwei bis vier Mitspieler), die Räume hier sind aber "offen". In der gebuchten Zeit können die Spieler beliebig oft wechseln, Spiele auch mehrfach gespielt werden. Dabei werden Punkte gesammelt, mit denen am Schluss der Sieger gekürt wird.

"Gerade die Kinder haben null Scheu und starten sofort los, die Erwachsenen brauchen zu Beginn oft ein bisserl einen Schubser. Dann haben aber auch sie ganz schnell ihren Spaß", erzählt Standortleiter Christoph Sonnleitner. Der Reiz des Spieles ist für ihn leicht erklärt: "Man öffnet die Tür, ohne genau zu wissen, was einen erwartet, und kann unterschiedlichste Sachen ausprobieren." Bei Bedarf gibt es Unterstützung durch Mitarbeiter.

Rund zwei Jahre wurde an der Entwicklung gefeilt, der Zeitplan durch Corona nicht nur einmal durcheinandergewirbelt. Rund 300.000 Euro wurden investiert, auch in die zwei neuen Escape-Räume, die den Standort in der Klammstraße ersetzen. Für Geschäftsführer Gottfried Amtmann stand schnell fest, dass Linz die Stadt sein soll, wo das neue Konzept ausprobiert wird: "Natürlich ist es ein Risiko, das nicht in Wien zu machen, aber wir haben hier ein sehr spielfreudiges Publikum."

Die Zielgruppe ist bunt gemischt: von Schülern und Studenten bis zu Firmengruppen, von organisierten Ausflügen bis zu spontanen Besuchen. Amtmann ist sich sicher: "Es ist ein Unterhaltungsangebot für alle Generationen." (jp)