Rosenkavalier wartet beim Linzer Frauenlauf

Beim Linzer Frauenlauf herrscht traditionell schon am Start beste Stimmung.

Er ist eine Besonderheit und das seit mehr als zwei Jahrzehnten: Der Linzer Frauenlauf. Am 23. Juni steigt rund um den Pichlingersee die mittlerweile 26. Auflage dieser Laufveranstaltung, die Online-Anmeldung ist noch bis 14. Juni Mitternacht offen (www.frauenlauf.at). Nachnennungen sind am Lauftag vor Ort noch möglich.

Organisator Ewald Tröbinger (ASKÖ Tri Linz) erwartet sich rund 600 Teilnehmerinnen. „Das Trainingslevel ist nicht entscheidend, es geht um den gemeinsamen Spaß an der Bewegung." Ob eine oder zwei Runden um den See, ob 3,4 oder 6,8 Kilometer, ob Laufen oder Nordic Walking, ob jung oder alt – am Ende sind alle Siegerinnen. Im Ziel wartet nicht nur eine Medaille, sondern jede Läuferin wird auch mit einer Rose empfangen. Den Rosenkavalier spielt der Organisator persönlich.

Nachdem die aktuelle Schafskälte bald abziehen sollte, ist für den Lauftag sommerliches Wetter zu erwarten. Das lässt den Teilnehmerinnen auch die Chance offen, nach dem Lauf Abkühlung im See zu finden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber