Traun meldet "Durchbruch" bei der Kinderbetreuung

"Jedes Kind über drei Jahre bekommt einen Platz", sagt Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP) heute in einer Aussendung. Anlass ist ein grundsätzliche Einigung auf ein Kinderbetreuungspaket, das am 3. Juli im Gemeinderat beschlossen werden soll. Traun hat in dieser Hinsicht einiges aufzuholen, vor allem bei der Hortbetreuung. Im letzten Jahr konnte einem Teil der für einen Hort angemeldeten Kinder kein regulärer Platz angeboten werden. Um dennoch ein Angebot zu haben, wurden sogenannte "Flexi-Gruppen" gegründet. Diese entsprechen nicht den Standards eines regulären Hortes, weil sie etwa nicht bis mindestens 17 Uhr offen haben und kein pädagogisch ausgebildetes Personal notwendig ist - in Traun gibt es das trotzdem und die Öffnungszeiten sind mit 15.30 Uhr eine Stunde länger als gefordert. Sie sind damit eine Zwischenlösung, die alleine von der Gemeinde finanziert werden muss. Diese müssen zudem finanziell von der Gemeinde alleine getragen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper