Mit 103 km/h durch Linz gerast: 43-Jährige muss Führerschein abgeben

Nicht nur, dass die Frau gut doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war, sie ignorierte auch noch die Anhaltezeichen der Polizei und führte schließlich auf Höhe der Beamten eine Vollbremsung durch. Ihren Führerschein musste die 43-Jährige an Ort und Stelle abgeben, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Die Verkehrssünderin war der Exekutive am Donnerstag gegen 14 Uhr bei routinemäßigen Geschwindigkeitskontrollen ins Netz gegangen. Auf der Florianer Straße nahe der Betriebsabfahrt A1 bemerkten die Beamten den Pkw, der sich mit stark überhöhter Geschwindigkeit näherte. Das Messgerät zeigte einen Wert von 103 km/h.

Vollbremsung vor Polizist

Obwohl die Lenkerin mittels deutlichen Handzeichen zum Anhalten aufgefordert wurde, beschleunigte sie noch weiter. Erst auf Höhe des einschreitenden Polizisten stieg die Linzerin mit aller Kraft aufs Bremspedal. Sie durfte ihre Fahrt nicht fortsetzen und wird mehrfach angezeigt.

Die Polizei kontrollierte im Bereich Florianer Straße:

