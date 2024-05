Neuer Anlauf für ein Agri-PV-Projekt im Linzer Süden

Nachdem ein Agri-PV-Projekt nahe der Dallingerstraße an fehlenden politischen Mehrheiten (wie berichtet, war letztlich nur die SPÖ dafür), präsentierte Liegenschaftsreferent Stadtrat Dietmar Prammer (SP) am Dienstag ein neues Projekt im Ausschuss. Die Firma Cleen Energy will im Stadtteil Pichling, zwischen der solarCity und dem Gewerbegebiet Südpark, eine Agri-Photovoltaik-Anlage errichten. Die etwa 100.000 Quadratmeter große Fläche soll demnach doppelt genutzt werden, landwirtschaftlich und zur Stromproduktion. Finanziert werde das Projekt vom gemeinnützigen Bauträger ÖSW, der österreichweit aktiv ist und stark auf den Umstieg auf erneuerbare Energie setzt.

Positive Reaktionen

Prammer sieht das Projekt positiv. Solche Anlagen könnten entscheidend dazu beitragen, die Energieziele der Stadt Linz bis 2040 zu erreichen. Grünland bleibe außerdem unversiegelt. Laut Prammer zeigten sich auch die anderen Fraktionen diskussionsbereit. Das Umwidmungsverfahren für das konkrete Projekt ist derzeit im Gange. Dabei liegen sowohl positive als auch negative Stellungnahmen der Expert*innen vor, ähnlich wie bei dem kürzlich im Gemeinderat abgelehnten Projekt südlich der Dallingerstraße.

