Feld statt Dach: Pläne für PV-Projekt auf landwirtschaftlicher Fläche in Linz

Nun ist das Diskussionsfeld über Agri-Photovoltaik – also die Integration von PV-Anlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen – auch in Linz eröffnet. Anlass ist ein geplantes Projekt auf einem rund 13 Hektar großen Areal südlich der Dallingerstraße und dem Gewerbegebiet Franzosenhausweg. Der Grundstückseigentümer möchte dort, auf einem landwirtschaftlichen Feld eine PV-Anlage errichten. Im Gemeinderat am 21. März wird über das Ansuchen entschieden.

Das sagen Planungsstadtrat Dietmar Prammer und Stadtentwicklungsdirektor Hans-Martin Neumann dazu:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Für die Errichtung einer solchen Anlage ist eine Änderung der Flächenwidmung nötig. Die Fläche bleibt Grünland, erhält aber die Sonderwidmung für PV. Die Letztentscheidung darüber, ob diese Widmungsänderung – sofern es im Linzer Gemeinderat dafür eine Mehrheit gibt – auch hält, obliegt dem Land als Aufsichtsbehörde.

Mehr zum Thema: Von den Mühen der Energiewende

Nicht immer ist sich die Politik auf Gemeinde- und Landesebene in diesem Punkt einig, wie beispielsweise ein Fall aus Lichtenberg zeigt. Hier befürwortet zwar die Gemeinde die Errichtung einer Agri-PV-Anlage auf einer Weide, wo unter den PV-Anlagen weiterhin die Tiere grasen sollen, nicht aber das Land (wir haben berichtet).

Der Linzer Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) kann der Errichtung von PV-Anlagen auf Freiflächen durchaus etwas abgewinnen. Die Errichtung von Agri-PV-Anlagen, die eine Produktion von Sonnenstrom bei gleichzeitiger land- oder forstwirtschaftlicher Nutzung erlauben, seien ein vielversprechender Ansatz. Die Effizienz der Bodennutzung würde damit erhöht, deshalb unterstütze die Stadt solche Vorhaben in punkto Flächenwidmung. Der Freiflächenbegriff wird in Linz weit gefasst, dieser ist nicht nur auf Agrar-Flächen beschränkt.

"Werden das brauchen"

Das Ansuchen nahe der Dallingerstraße sei zwar das erste aber nicht das einzige Projekt für eine landwirtschaftliche Fläche, das bereits an die Stadt herangetragen wurde, sagte Prammer heute bei einem Pressetermin. Ihm sei bewusst, dass es hier um eine Interessensabwägung gehe, zwischen Stromversorgung auf der einen, und der Ernährungssicherheit und dem Naturhaushalt auf der anderen Seite.

Die Freiflächen würden vorab auf ihre Eignung überprüft. Als Entscheidungskriterien nannte Prammer heute die Lage, die Nähe zu Trafostationen sowie die Bodenbeschaffenheit. Wenn die Stadt Linz ihr Ziel bis 2040 klimaneutral zu werden, erreichen wolle, werde es auch PV-Anlagen auf Freiflächen brauchen, sagte Prammer, der es durchaus kritisch sieht, dass das Land diesen derzeit nur eine geringe Priorität zugesteht.

Lage und Bodengüte als Entscheidungskriterien

Stadtentwicklungsdirektor Hans-Martin Neumann betonte, dass auch die Stadt Linz wie das Land als PV-Standorte bereits versiegelte Flächen wie Dächer bevorzuge. Diese stünden aber nicht immer zur Verfügung, Eigentumsverhältnisse würden hier genauso eine Rolle spielen wie baustatische Gründe. Bei Altbeständen könne die Stadt die Errichtung nicht vorschreiben, hier fehle die rechtliche Handhabe, tätig werden könne man nur im eigenen Wirkungsbereich. Das tue man mit städtischen PV-Offensive, die im heurigen Frühjahr starten soll, auch.

Mit Blick auf besagte Ackerfläche nahe der A7 hielt Neumann fest, dass diese keine Erholungsfunktion erfülle, die Fläche sei durch kreuzende Hochspannungsleitungen bereits „vorbelastet“. Zudem sei die Bodengüte keine hohe. Die Voraussetzungen für die Errichtung einer Agri-PV-Anlage seien somit erfüllt. Wie das Projekt konkret ausgeführt wird, ist noch offen. Fix ist, dass es ein naturschutzrechtliches Verfahren geben wird.

Verpflichtende PV-Anlagen bei Neubauten

Neben dem Vorstoß für die Errichtung von PV-Anlagen auf Freiflächen plant die Stadt mittels einer Ediktalverordnung die Errichtung von PV-Anlagen bei Neubauten flächendeckend verpflichtend vorzuschreiben. Die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedinungen würden dafür derzeit erarbeitet, sagt Prammer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky