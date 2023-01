"Asylquartier in Gmunden war nie vorgesehen"

Es sei nie geplant gewesen, in einer leerstehenden Pension in der Traunsteinstraße in Gmunden Asylwerber unterzubringen, reagiert das Land Oberösterreich auf einen Bericht von Samstag. Die Unterkunft sei stets – wie vom Eigentümer angeboten – nur für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen gedacht gewesen. Aktuell würden aber keine weiteren Quartiere für Ukrainer benötigt. Daher sei auch keine Belegung geplant. Darüber sei Gmunden stets informiert gewesen.

Die Stadtgemeinde hat am Freitag informiert, dass noch im Jänner Asylwerber in die Pension einziehen würden, und berief sich auf eine schriftliche Information der Abteilung Grundversorgung des Landes an die Stadt. Auf welcher Seite auch immer das Missverständnis lag: Mittlerweile ist klar, dass keine Asylwerber in die Pension kommen.

