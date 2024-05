13-Jähriger verjagte in Linz zwei Einbrecher

Mit einem langen Läuten an der Haustür hatten sich die Einbrecher zunächst angekündigt, bevor sie versuchten mit einem Schraubenzieher das Badezimmerfenster aufzuhebeln.

Der 13-Jährige ging Richtung Badezimmer und beobachtete vom Vorraum aus die beiden Einbrecher, die bereits mit einem Fuß im Badezimmer standen. Er sah den Einbrechern direkt in das Gesicht. Die polnischen Männer flüchteten daraufhin.

Überwachungskamera in der Nachbarschaft

Durch Aufzeichnungen einer Überwachungskamera in der Nachbarschaft wurde ein verdächtiges Auto festgestellt. Das Fahrzeug konnte am Dienstagnachmittag in Hellmonsödt angehalten und die Verdächtigen festgenommen werden. Der Bub identifizierte den 40-Jährigen sowie den 49-Jährigen eindeutig. Das Tatwerkzeug, ein Schraubenzieher, wurde sichergestellt und die Beschuldigten in die Justizanstalt Linz gebracht.

