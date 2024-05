Warum Mulchen jetzt so wichtig ist

Eines der großen Probleme unserer Zeit ist der Bodenverbrauch. Allerdings nicht nur flächenmäßig, sondern auch was die Qualität betrifft. Der Humusgehalt ist das Um und Auf für einen gesunden, lebendigen Boden – nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in unseren Hausgärten. Die wichtigsten Maßnahmen: Kompost, Bodenbearbeitung und Mulchen!