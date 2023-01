Neues Asylquartier in Gmunden? "Es gibt dafür überhaupt keinen Vertrag"

Die Landesregierung hat der Stadtgemeinde Gmunden vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass weitere 57 schutzbedürftige Geflüchtete in der Stadt untergebracht würden. In einem leerstehenden Haus am Hochkogel sollen 25 Flüchtlinge aus Syrien einziehen. 32 weitere Flüchtlinge sollen noch im Jänner in einer ehemaligen Pension in der Traunsteinstraße untergebracht werden.