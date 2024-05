Markus Rechling-Greimel wird neuer Geschäftsführer der Stadtbetriebe Steyr

Die Stadtbetriebe Steyr (SBS) haben einen neuen Geschäftsführer: Markus Rechling-Greimel setzte sich im Hearing gegen vier weitere Bewerber durch. Der FH-Absolvent, der mehr als zwölf Jahre bei der Österreich-Tochter des deutschen Weltmarktführers Knorr-Bremse tätig war, zuletzt als Leiter der Produktentwicklung der Division IFE Automatic Door Systems in Kematen/Ybbs, tritt die Nachfolge von Peter Hochgatterer an, der voraussichtlich Ende November in den Ruhestand wechseln wird. Auf diese Personalentscheidung einigten sich der Steyrer Stadtsenat und der Stadtbetriebe-Aufsichtsrat gestern. Insgesamt hatten sich vierzig Personen für den Geschäftsführerposten beworben.

In einer Aussendung der Stadt heißt es, dass die Entscheidung deshalb auf Markus Rechling-Greimel gefallen sei, weil er Erfahrung als Führungskraft mitbringe und gleichzeitig als Techniker in der Lage sei, jene Herausforderungen zu bewältigen, die die Dekarbonisierung und der Weg der Stadt zur Klimaneutralität brächten. Unter anderem sollen die Stadtbetriebe künftig Projekte zur Energiegewinnung durch Wasserkraft, Photovoltaik und Erdwärme vorantreiben.

Rechling-Greimel wird die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser, Freizeit, Abfall und Bestattung alleinverantwortlich leiten. Außerdem trägt er die technische Führungs- und Planungsverantwortung nach Vorgaben des Aufsichtsrates und des Gesellschaftsvertrages. Die Stadtbetriebe Steyr beschäftigen aktuell 145 Mitarbeiter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper