Soroptimist-Flohmarkt läuft noch bis 10. August

Der beliebte Flohmarkt Soroptimist Clubs Windischgarsten-Kremstal hat sich in den vergangenen Jahren als ein Sommerhöhepunkt etabliert. Heuer kam mit "Vintage Chic am Laufsteg" am vergangenen Freitag eine weitere Veranstaltung dazu. Bei dieser Modeschau wurden die schönsten und coolsten Teile von teils prominenten Models gezeigt.

Die gesamte Auswahl exquisiter Kleidungsstücke für den eigenen Kleiderschrank ist beim Flohmarkt bis einschließlich 10. August jeweils donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie an Samstagen von 9.30 bis 13.30 Uhr im Kulturhaus Römerfeld zu bestaunen und zu erstehen. Mit dieser Aktion will der Club zur Nachhaltigkeit beitragen und Fast Fashion sowie der Wegwerfgesellschaft Einhalt gebieten. Der Erlös des Flohmarktes kommt Unterstützungsprojekten in der Region zugute.

