Schwerpunktkontrolle an der Trauner Kreuzung: 55 Anzeigen in der Tuningszene

Die Trauner Kreuzung ist ein beliebter Treffpunkt in der Szene.

So auch am Mittwochabend. Die traurige Bilanz der Schwerpunktaktion des Bezirkspolizeikommando Linz-Land an der B1: Insgesamt wurden 55 Lenker angezeigt.

Drei davon wurden an Ort und Stelle die Kennzeichen abgenommen, ihre Fahrzeuge waren nicht fahrtauglich. Drei Lenkern wurden wegen gravierender Mängel an ihren Autos zur besonderen Überprüfung bei der oberösterreichischen Landesregierung gebeten. Vier waren ohne Führerschein unterwegs, einer davon hatte noch nie einen besessen. "Die Tuningszene ist in der Gegend sehr aktiv", sagt Michael Babl von der Landespolizeidirektion. Immer wieder kommt es bei der Trauner Kreuzung zu illegalen Treffen.

