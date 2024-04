28 Grad: So heiß war es Anfang April noch nie

Anna Hubmer vom Firlingerhof in Scharten freut sich über die Blütenpracht – bei der Kirschblütenwanderung am 21. April werden zwar die Kirschen schon verblüht sein, aber manche Apfelsorten werden noch in der Blüte stehen.

Warm, wärmer, April: Schon der März dieses Jahres war durchschnittlich um 3,7 Grad wärmer als die Vergleichsmonate von 1991 bis 2020. Der heurige Aprilanfang wird nun noch einmal heißer: In den kommenden Tagen erwartet Christian Ortner, Meteorologe bei Geosphere Austria, Temperaturen um die 30 Grad. Und damit steht ein neuer Hitzerekord ins Haus, denn "so früh so heiß war es in Oberösterreich noch nie".

Bisher stammen die höchsten April-Temperaturen in Oberösterreich aus dem Jahr 2012 ...

am 27. April hatte es in Bad Goisern 30,4 Grad ...

am 28. April hatte es in Ranshofen bei Braunau 31,8 Grad

Heuer könnte der zwölf Jahre alte Rekord gebrochen werden – und zwar 20 Tage früher. "Am kommenden Sonntag und Montag erwarten wir Temperaturen weit über 25 Grad. 28 Grad sind jedenfalls möglich und punktuell kann es in den Städten – beispielsweise in Linz – bis zu 30 Grad heiß werden", sagt Ortner.

Warmes Laufwetter am Sonntag

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Linzer Marathons hat Ortner einen Tipp parat: "Nicht zu warm anziehen!" Denn schon beim Start um 9.30 Uhr könnte es 20 Grad haben. "Da mit viel Sonnenschein zu rechnen ist, werden die Temperaturen bereits im Laufe des Vormittags rasch ansteigen."

Wichtig ist also, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen – dazu gibt es beim Marathon rund alle fünf Kilometer Labstellen. Immerhin: Mit Gegenwind ist nicht zu rechnen, sagt der Meteorologe. "Der Wind weht nur schwach und es bleibt trocken."

Der Einfluss durch den Saharastaub, der von einer milden Südströmung auch dieses Wochenende nach Europa gebracht wird, ist laut Ortner vernachlässigbar. Nach aktuellem Stand der Prognose wird weniger Staub nach Oberösterreich geweht als am vergangenen Osterwochenende. "Die Wolke bleibt am Sonntag noch westlich von Oberösterreich und wird erst am Montag über uns ziehen. Es kann etwas diesiger werden und die Bewölkung verstärken", sagt Ortner.

Am Sonntag bringt der Saharastaub den Marathonteilnehmern daher wohl keinen Schutz vor der ungewöhnlich heißen April-Sonne. Eine Abkühlung ist dann erst nach Dienstag zu erwarten. Diese fällt aufgrund der aktuell hohen Temperaturen sehr markant aus – am Mittwoch fallen die Temperaturen auf 15 Grad. "Ab Mittwoch pendelt sich der April auf Normalniveau ein", sagt Ortner.

Die frühe Wärme und der Sonnenschein haben auch dazu geführt, dass in ganz Oberösterreich bereits die Bäume blühen. Die Vegetation ist im Schnitt der Vorjahre um 22 Tage voraus.

Besonders beeindruckend ist das derzeit in Scharten zu sehen, wo abertausende Kirschen-, Apfel-, Birnen- und Zwetschkenbäume in voller Blüte stehen. Während die Kirschen vor wenigen Jahren noch pünktlich Ende April blühten, wurde das Apfelblütenfest früher am Muttertag, also um den 5. Mai, gefeiert.

Freilich erhöht die frühe Blüte auch die Gefahr von Frostschäden, eine noch größere Gefahr als für die Blüten ist der Frost für die jungen Früchte. Aber weil die Angst davor ohnehin nichts bringt, freut sich Rainer Silber, Geschäftsführer des Naturparks Obst-Hügel-Land, derzeit über die wunderschöne Blütenpracht.

Kirschen werden zwar bei der Kirschblütenwanderung am 21. April in Scharten kaum noch blühen, manche Apfel- und Birnensorten aber doch. Der Naturpark bietet aber auch ohne Blüte schöne Natur.

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer

