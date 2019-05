Bienen, Rinder und Wein

D er Verlust an biologischer Vielfalt kann als dramatisch beschrieben werden; der Mensch ist dabei direkt oder indirekt der Hauptverursacher des Rückgangs.

Speziell der Landwirtschaft kommt eine bedeutende Rolle zu. Entweder wird sie intensiv betrieben und befeuert damit den Rückgang, oder sie unterstützt durch ökologische Bewirtschaftung die Vielfalt.

Weg von der Monokultur

Für Maria und Josef Maier gibt es nur eine Alternative. "Wir wollen der Flurbereinigung und dem intensiven Weinbau entgegenhalten, pflanzen Hecken und möchten über den Weingarten hinaus zum Erhalt der Pflanzen- und Tierarten beitragen. Ob Wiedehopf, Gottesanbeterin, Laubfrosch oder Ziesel. Sie alle sollen einen Platz auf unseren Flächen finden", sagt Josef Maier. Seine Frau Maria ist zudem Imkerin, und Mutter Ilse hat bereits vor drei Jahrzehnten den Boden für nachhaltigen Weinbau aufbereitet und schon damals auf Bio umgestellt.

Heute werden 23 Hektar biodynamisch bewirtschaftet. Die Haltung von Murbodner Rindern unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz. Der Wein steht um nichts nach. Hauptsächlich wachsen Riesling und Grüner Veltliner auf Löss-, Granit-, Sand- und Schotterböden.

Die Weine werden spontan vergoren, zeichnen sich durch eine feine mineralische Stilistik aus und sind lange lagerfähig und somit – wie der ganze Betrieb – eine Investition in die Zukunft.

www.geyerhof.at

Gault&Millau-Landpartie beim Weingut Geyerhof

Die Zeit ist reif, ältere Weine aus dem Keller zu holen und auszuschenken. Am 15. Juni lädt Gault&Millau zur dritten Landpartie zum Bio-Weingut Geyerhof in Furth bei Göttweig.

Knapp 50 Winzer, vom Kamptal bis ins Burgenland, präsentieren in der freien Natur ihre gereiften Raritäten. Wer mehr über Wein wissen will, darf sich in Workshops fortbilden. Zudem offerieren Haubenköche und ausgewählte Produzenten einige Köstlichkeiten:

Info: Samstag, 15. Juni, von 12 bis 18 Uhr, Weingut Geyerhof, Ortsstraße 1, 3511 Furth bei Göttweig.

Preise: Erwachsene (59 Euro), Kinder (10-16 Jahre): 19 Euro, www.gaultmillau.at

