Geheimzutat: Nutella bringt vegane Variante auf den Markt

Die vegane Variante soll im Herbst auf den Markt kommen - einen genauen Termin hat das Unternehmen noch nicht veröffentlicht. Die vegane Nutella ist als "plant based" definiert, was normalerweise nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie auch vegan ist. In diesem Fall soll das Produkt aber ausdrücklich auch als "vegan" bezeichnet werden.

Das Milchpulber soll durch eine Geheimzutat ersetzt werden. Damit soll eine ähnliche Konsistenz und ein ähnlicher Geschmack wie das ursrpüngliche Produkt gewährleistet sein. Das Unternehmen steht regelmäßig dafür in der Kritik, in seiner Haselnusscreme Palmöl zu verwenden. Für den Anbau von Ölpalmen werden in vielen Ländern große Flächen Regenwald abgeholzt, auch die Artenvielfalt leidet darunter. Trotz allem soll das pflanzliche Nutella weiterhin Palmöl enthalten.





