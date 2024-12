Haupteingang der Barmherzigen Schwestern in Linz wird verlegt

Aufgrund von anstehenden Bauarbeiten am Krankenhausvorplatz wird der Haupteingang des Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern ab 19. Dezmber zum ehemaligen Eingang der Onkologischen Tagesklinik (Ecke Seilerstätte/Langgasse) verlegt.

Am derzeitigen Eingangsvorplatz wird in den kommenden Jahren ein neuer Bauteil errichtet. In diesem Gebäude werden zukünftig neben der Rettungszufahrt im Erdgeschoss sowie dem Haupteingang im Hochparterre auch Bettenstationen und Ambulanzräumlichkeiten sein. Seit Ende November ist daher auch die Rettungsgarage für rund zwei Jahre gesperrt. Aus diesem Grund steht in dieser Zeit ein provisorischer Rettungseingang mit überdachten Stellplätzen in der Langgasse zur Verfügung. Da die Zufahrt über die Herrenstraße erfolgt, wurde die Einbahn in der Langgasse umgedreht.

Mehr zum Thema Oberösterreich Neuer Ärztlicher Direktor bei den Barmherzigen Schwestern LINZ. Der gebürtige Nürnberger Stefan Beyerlein ist ab Februar neuer Ärztlicher Direktor am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern. Neuer Ärztlicher Direktor bei den Barmherzigen Schwestern

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper