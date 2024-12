Windkraft-Projekt nimmt Hürde im Rainbacher Gemeinderat

Nachdem eine Bürgerinitiative vor zwei Wochen mittels einer ausreichenden Anzahl von Unterschriften eine Volksbefragung über die Errichtung von vier Windrädern auf Grünbacher Gemeindegebiet erzwungen hat, legte der Gemeinderat nun den Termin für diesen Urnengang fest: Am 1. Juni 2025, fast genau ein Jahr, nachdem der Gemeinderat mehrheitlich gegen das Projekt gestimmt hatte, sind damit die Bürgerinnen und Bürger am Wort. Wie berichtet, plant der Verbund auf dem Schiffberg die Errichtung einer Windkraftanlage: Vier Windräder sind auf dem Gemeindegebiet von Grünbach, drei auf jenem von Rainbach geplant.

In Rainbach hat unterdessen der Gemeinderat am Donnerstagabend die Einleitung zur erforderlichen Flächenwidmungsplanänderung und die Zustimmung zum UVP-Verfahren für das Verbund-Projekt Windpark Schiffberg mehrheitlich beschlossen. Bereits im Juni dieses Jahres hatte eine Volksbefragung eine Zustimmung von 55,3 Prozent ergeben. Vor der Abstimmung hatte der Verbund zu mehreren Info-Tagen eingeladen. Oberösterreichs Umweltanwalt Martin Donat wiederum machte gegen das Projekt Stimmung. Die drei in Rainbach geplanten Windenergieanlagen mit einer maximalen Nabenhöhe von 175 Metern erzeugen mit einer Leistung von rund 7 MW pro Jahr Strom für rund 10.000 Haushalte.

Die Abstimmung im Rainbacher Gemeinderat wurde am Donnerstag von zahlreichen Zuhörern – auch aus den umliegenden Gemeinden – beobachtet. "Ich bin froh über die Zustimmung des Gemeinderates, der damit auch den Willen unserer Bevölkerung nachkommt. Die direkte Demokratie funktioniert in Rainbach und es war richtig, die gesamte Bevölkerung an dieser Entscheidungsfindung mit einzubeziehen", sagt Bürgermeister Günter Lorenz (VP). Wichtig sei nun eine rasche Umsetzung des Projektes: "Denn mit der Versorgung von erneuerbarer Energie machen wir den richtigen Schritt in die Zukunft."

Erleichtert über die Zustimmung gab sich gestern auch Verbund-Projektleiter Philipp Stöger: "Wir werden weiterhin transparent alle Fragen aus der Bevölkerung beantworten und unseren Dialog mit der Gemeinde fortsetzen." Ziel ist eine Einreichung für das UVP-Verfahren im kommenden Jahr.

Die Bewertung der Behörde erfolgt erst, wenn alle Unterlagen und Gutachten vorliegen, angefangen vom Schattenwurf bis zur Rücksicht auf die Vogelwelt. Außerdem müssen die Windräder so konstruiert und betrieben werden, dass sie die geltenden Schallgrenzwerte einhalten. Aufgrund der Komplexität dieses Prüfverfahrens ist mit einem Bescheid erst nach etwa zwei Jahren zu rechnen. Ein Baubeginn im Jahr 2029 würde demnach eine Inbetriebnahme des Windparks im Jahr 2030 ermöglichen.

Seit der Abhaltung der Volksbefragung in Rainbach wurde in den Sommermonaten intensiv am Projekt Schiffberg weitergeplant. Seit Ende Juni misst ein mit Sensoren ausgestatteter Mast an einer strategisch wichtigen Stelle Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Luftdruck in verschiedenen Höhen. Der Mast bleibt zumindest zwölf Monate stehen, um repräsentative Daten zu sammeln. Untersucht werden außerdem die Fledermaus-Aktivitäten im Nahbereich der Windrad-Standorte.

