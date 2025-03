Antriebsentscheidungen leicht gemacht bei der Freistädter Motorshow

Nach der Mühlviertler Baumesse ist die Freistädter Motorshow bereits die zweite große Messeveranstaltung des noch jungen Jahres in Freistadt. Sie kommt in einer Zeit, in der sich die Kunden einer kaum noch zu überblickenden Angebotsvielfalt gegenübersehen.

Vor allem die Frage der passenden Motorentechnik beschäftigt die Kunden wie noch nie. Das bestätigt auch Freistadts Messepräsident und Obmann des Auto-Ausstellungsvereins Franz Kastler im OÖN-Gespräch: "Elektro, Hybrid oder vielleicht doch ein ganz klassischer Verbrennungsmotor. Das zu entscheiden, ist nicht einfach. Das spüren wir natürlich in den Gesprächen mit unseren Kunden. Um diese Frage zu klären, ist eine Veranstaltung wie die Motorshow eigentlich die ideale Plattform."

Das Besondere an der Motorshow ist ihre regionale Vielfalt: Elf lokale Fahrzeughändler präsentieren an diesem Wochenende Autos von 21 Herstellern. Die Modellpalette reicht vom City-Flitzer über den Familien-Kombi bis zum mächtigen SUV. "Wir haben den Ausstellungsverein im Jahr 2000 gegründet, weil wir gemeinsam einen stärkeren Auftritt haben, als wenn jeder für sich etwas macht. Wir sind Mitbewerber aber keine Konkurrenten", sagt Obmann Kastler.

Der Schwerpunkt der Motorshow liegt bei Elektro- und Hybridantrieben. Hier bringen die Hersteller in besonders enger Abfolge neue Modelle auf den Markt. Dem steht freilich das Auslaufen der staatlichen Förderungen gegenüber. Auch die Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer ist beschlossene Sache. Dem wollen die Importeure mit attraktiven Angeboten entgegenwirken. Denn nur mit einem steigenden Anteil von E-Autos können sie die EU-Vorgaben beim Flottenverbrauch erfüllen und Strafzahlungen in Millionenhöhe vermeiden.

Camping- und Freizeitliebhaber können auf der Motorshow eine Auswahl an Camper-Vans, Fahrrädern, Zubehör und Micro Cars entdecken. Auch Lösungen für das Aufladen von Elektrofahrzeugen werden präsentiert.

Die Freistädter Motorshow hat am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene sechs Euro und für Jugendliche (15 - 18 Jahre) vier Euro.

