Oranges Glück und der Duft von Weihnachten

Ihr ätherisches Öl hellt die Stimmung auf, der fruchtig-süße Geschmack passt praktisch zu allen Speisen und sie sind als Dekoration ein Blickfang: Orangen haben in der Advent- und Weihnachtszeit bei uns einen fixen Platz. Auch gesundheitlich hat die Frucht laut Ernährungswissenschafterin Eva Fauma einiges zu bieten: "Durch den hohen Provitamin-A-Gehalt ist die Orange ein guter Radikalfänger – so erhält sie auch die satte Farbe. Vitamin C stärkt das Immunsystem.