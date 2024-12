Henrik Neubauer: Der Rückkehrer avancierte zum Matchwinner der Black Wings

Henrik Neubauer hat in dieser Saison eine spezielle Beziehung zu den Spielen gegen Wien. Im ersten Saison-Duell, dem 1:2 in Linz, erzielte er den ersten Saisontreffer der Black Wings. Das zweite Saisonduell, in dem die Wiener nach einem Phantom-Tor und einem Overtime-Treffer mit 4:3 gewannen, war dann für längere Zeit sein letztes Spiel. Der 27-Jährige musste nach einer Verletzung, die er sich beim Nationalteam zugezogen hat, in der Liga zuschauen. Bis gestern. Und ausgerechnet im dritten Saisonduell mit den Capitals avancierte Neubauer zum Matchwinner.

Nach seinem klugen Pass, der das 1:0 von Niklas Bretschneider (ein Verteidiger lenkte dessen Pass ins eigene Tor ab) ermöglichte, traf er in der 45. Minute selbst. Am Ende einer fünfminütigen Unterzahl, die gegen die Linzer ausgesprochen worden war, weil Teamkollege Patrick Söllinger seinen Gegenspieler bei einem Cross-Check mit dem Schläger im Gesicht erwischt hat. Neubauers Tor war so etwas wie die Vorentscheidung in einer Partie, in die Wiener aus den Chancen - Vorsicht, beabsichtigtes Wortspiel - kein Kapital schlagen konnten und Linz zum richtigen Zeitpunkt traf. Etwa durch Shawn St-Amant unmittelbar nach dem 1:0 oder durch Luka Maver unmittelbar nach dem 3:0.

Ice Cats Linz Emily Wiesinger und Theresa Baumgartner Alle Folgen Zur Halbzeit des Grunddurchgangs in der Damen-Eishockey-Bundesliga (DEBL) geben die beiden Linzerinnen Emily Wiesinger und Theresa Baumgartner Einblicke in die Saison der Ice Cats.

"Bin froh, wieder zurück zu sein"

Wenn man sich ein Comeback erträumen könnte, wäre das so ein Spiel?

Henrik Neubauer: Ja, genau so, es war echt geil. Drei Punkte für uns als Mannschaft und ein gutes Gefühl für mich selbst - mehr kann man sich nicht wünschen.

Wie wichtig waren diese zwei Treffer für die vierte Sturmlinie, die ansonsten ja eher selten als Torschützen in Erscheinung tritt?

Wir arbeiten hart und wir verdienen uns diese Chancen, die wir heute bekommen haben. Es war ein guter Auftritt heute von uns.

Bildergalerie: Adventsingen der Black Wings in der Plus City (Foto: BWL) Bild 1/48 Galerie ansehen

Was erwarten Sie vom Spiel gegen Salzburg?

Wir können uns nur auf uns selber fokussieren, der Spirit in der Mannschaft ist gut. Und diesen Schwung müssen wir für Sonntag mitnehmen.

Sie sind nach mehr als einem Monat erstmals wieder in einem Spiel auf dem Eis gestanden. Wie schwer war die Zeit, in der Sie zusehen mussten?

Das fällt mir sehr schwer. Ich war vier Wochen weg, es war viel Rehabilitation zu machen und insgesamt eine harte Zeit. Ich bin froh, wieder zurück zu sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Mehr zum Thema Black Wings 4:1 - Black Wings feierten im dritten Saisonduell den ersten Sieg über Wien

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.