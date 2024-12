Kekserl backen: 4 gut gehütete Familienrezepte

Kekserl backen ist viel mehr, als nur kleine Teigstücke in den Ofen zu schieben. Im Gegenteil, für die meisten Menschen ist es auch eine Zeitreise in die Kindheit. Zurück in die gemütliche, warme Küche, als man mit Mama, Oma, den Tanten und Geschwistern im Advent Eier getrennt, Mehl und Butter verknetet, Zucker abgewogen und Sterne sowie Herzen ausgestochen hat. Für viele ganz klar das Beste an der ganzen Arbeit: Schüsseln und Kochlöffel abschlecken zu dürfen.