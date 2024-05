Gourmetfestival in Axberg

Ein Blick in die Glaskugel kann vielleicht den Nebel lichten. Also einfach nur schauen, wie es mit der Gastronomie und den Winzern zukünftig weitergeht. Ob es hilft, sei dahingestellt.Viel besser ist es, nach Axberg am 8. Juni ab 12 Uhr zum Kirchdorfergut 1 (Brennerei Reisetbauer) zu blicken. Dann erkennt man nämlich wirklich, wohin sich die Jugend entwickelt und mit welchem Herzblut und Visionen die jungen Winzer, Köche und Barkeeper ausgestattet sind.