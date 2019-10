Ehren-Oscars für Geena Davis und David Lynch

Die Ehren-Oscars sind heuer im Zeichen der Geschlechtergerechtigkeit verliehen worden. Zu den am Sonntag in Los Angeles geehrten Filmschaffenden zählt die US-Schauspielerin Geena Davis, die durch das Roadmovie "Thelma und Louise" (1991) bekannt wurde. Dieser Film habe sie zu ihrem Engagement für die Gleichberechtigung von Frauen in der Filmbranche veranlasst, sagte Davis bei der Gala. "Er machte mir sehr eindrücklich klar, wie wenige Gelegenheiten wir Frauen geben, aus einem Film rauszukommen und begeistert und bestärkt durch weibliche Figuren zu sein", so Davis.

Ein Frauenname für den Oscar?

Auch Altmeister David Lynch bekam einen Ehren-Oscar. Der Regisseur von Klassikern wie "Blue Velvet", "Mulholland Drive" oder der Kultserie "Twin Peaks" wurde schon drei Mal für den Regie-Oscar nominiert, ging aber jedes Mal leer aus. Ein weiterer Ehren-Oscar ging an die italienische Regisseurin Lina Wertmüller – vier Jahrzehnte nachdem sie als erste Frau in der Kategorie "Beste Regie" für einen Oscar nominiert worden war. Ihre Dankesrede nutzte sie für einen Appell, dem Filmpreis statt Oscar einen Frauennamen zu geben.

Die Diversität in Hollywood wurde auch mit einem weiteren Ehren-Oscar betont: Der indianischstämmige Schauspieler Wes Studi, bekannt aus dem Film "Der letzte Mohikaner", bekam als erster US-Ureinwohner einen Oscar. "Ich würde einfach sagen: Es war an der Zeit", kommentierte er die Ehrung.

Mit den Governor’s Awards, wie die Ehren-Oscars offiziell heißen, werden Filmschaffende für ihr Lebenswerk geehrt. Seit 2009 werden die Preise nicht bei der Oscar-Gala verliehen, sondern im Rahmen einer eigenen Veranstaltung.