Studierende der Linzer Kunstuni räumten ab

Am Donnerstagabend wurde zum fünften Mal der Kunstpreis des Vereins "Lentos Freunde" vergeben. 63 Einreichungen gab es zum Thema "Dignity" ("Würde"), die vier ausgeschriebenen Preise gingen allesamt an Studierende der Linzer Kunstuniversität. Die gebürtige Iranerin Afsaneh Mahmoudsalehi gewann mit der Installation "Narratives" den von der RLB OÖ gesponserten ersten Preis (3000 Euro). Die Künstlerin verarbeitet darin ihre persönlichen Erfahrungen nach ihrer Einwanderung in Österreich. Malina Mertlitsch wurde für ihre filmisch dokumentierte Performance "Transexit" mit dem zweiten Preis bedacht (Internorm, 2000 Euro). Walentina Ammann überzeugte mit "Trace", einer Installation im öffentlichen Raum und deren Fotodokumentation in Bezug auf persönliche Gewalterfahrung – dritter Preis (1000 Euro, Firma Hauser). Christian Azzouni gewann den mit 2000 Euro dotierten Sonderpreis der Stadt Linz für seine Arbeit "Reflecting Racism".

"Es ist immer wieder eine Freude, das Potenzial der nächsten Generation zu entdecken", freute sich Hemma Schmutz, Direktorin des Kunstmuseums Lentos in Linz.

