Aufreger beim Song Contest: Malta muss Lied ändern, Eklat um Estland

Der Großteil der Lieder, die im Mai in Basel beim Eurovision Song Contest (ESC) zu hören sein werden, ist mittlerweile bekannt. Donnerstagfrüh wurde auch Österreichs Beitrag "Wasted Love" des Sängers JJ der Öffentlichkeit präsentiert.

Doch schon jetzt, knapp zwei Monate vor Europas größten Gesangwettbewerb, liefern manche Songs und Interpreten ordentlich Gesprächsstoff. Zuletzt wurde bekannt, dass Maltas ESC-Lied wegen eines Wortes geändert werden muss (Details siehe unten). Und auch der Vorentscheid, den viele Länder abhalten, um ihren Act für Basel zu bestimmen, steht immer wieder in der Kritik. Diesmal besonders in Deutschland, wo Entertainer Stefan Raab einen Shitstorm kassierte.

Über diese ESC-Acts wird heftig diskutiert

1. Estland entschuldigt sich bei Italien

Das Lied "Espresso Macchiato" des estnischen Rappers Tommy Cash löste in Italien Protest aus. Der italienische Konsumentenschutzverband Codacons reichte eine Beschwerde bei der European Broadcasting Union (EBU), Organisator des ESC, ein. Das Lied enthalte Stereotypen über Italien und die Italiener, "die mit den üblichen Klischees wie Kaffee und Spaghetti, aber vor allem Mafia und Zurschaustellung von Luxus in Verbindung gebracht werden". Auch Lega-Politiker Gian Marco Centinaio, rief die Organisatoren zum Ausschluss von Tommy Cashs Lied aus dem Wettbewerb auf. Cash entschuldigte sich daraufhin bei den Italienern: "Ich wollte mit meinem Lied die Italiener nicht beleidigen, ich liebe Italien", so der Rapper.

2. Wollte Stefan Raab Metal-Band verhindern?

Eine vermeintliche Regeländerung bei Deutschlands Vorentscheid "Chefsache 2025" brachte viele Zuschauer zum Toben. In diesem Jahr hatte Entertainer Stefan Raab die Suche nach einem ESC-Act nach jahrelangem Rückzug aus dem TV-Geschäft wieder selbst in die Hand genommen. Nach mehreren Vorrunden traten am Wochenende beim Finale neun Solo-Interpreten und Bands an, darunter auch die Metal-Band "Feuerschwanz". Anders aber als angekündigt dürfte sich die Jury rund um Raab dabei noch ein Mitspracherecht gegeben haben. Statt über alle neun Acts durfte das TV-Publikum am Ende nur über fünf von ihnen abstimmen, Publikumsliebling und Streaming-Favorit "Feuerschwanz" wurde davor noch heimgeschickt. In den sozialen Netzwerken war die Aufregung groß, "Stefan Raab zieht den Feuerschwanz ein", titelten deutsche Medien. "Es gab keine Regeländerung", hielt hingegen Raab fest. Für Deutschland beim Song Contest am Start: das aus Wien stammende Geschwister-Duo Abor & Tynna mit "Baller".

3. Zu vulgär? Malta muss Text ändern

Für Malta geht die Sängerin Miriana Conte ins ESC-Rennen, mit der Nummer "Kant" gewann die 24-Jährige in ihrer Heimat den Vorentscheid. Die britische BBC legte dagegen allerdings Beschwerde bei der EBU ein. Stein des Anstoßes ist der Titel des Liedes, der an das gleich ausgesprochene Wort "cunt" - im Englischen eine üble Beschimpfung - erinnert. Die traditionsreiche Rundfunkanstalt habe strenge Regeln für die Verwendung vulgärer Sprache, hieß es von der BBC. Die EBU hat dem Einspruch stattgegeben, sie fordert Conte auf, ihr Lied bis zum 10. März zu ändern. Miriana Conte zeigte sich in einem Instagram-Posting "wütend und enttäuscht" über die Entscheidung. In ihrer Landessprache würde "kant" schlicht "singen" bedeuten.

4. Skandal bei Finnlands Vorentscheid

Von einem handfesten Skandal erschüttert wurde auch das "Uuden Musiikin Kilpailu", der finnische Song-Contest-Vorentscheid. Die als Favorit geltende Metal-Formation "One Morning Left" erklärte kurz vor dem Finale ihre Auflösung, nachdem gegen den Leadsänger Vorwürfe wegen sexueller Belästigung von Minderjährigen laut geworden waren. Schließlich setzte sich die Sängerin Erika Vikman mit dem provokant-schlüpfrigen Lied "Ich komme" durch - lasziver Ritt auf einem Mikrofonständer inklusive.

5. Hamas-Opfer singt für Israel

Das im Krieg befindliche Land entsendet mit der 24-jährigen Yuval Raphael eine Überlebende des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023. Die Sängerin war auf dem Nova-Musikfestival, das die Hamas damals angriff und alleine hier 364 Menschen ermordete. Ihr Lied "New Day Will Rise" wird am 9. März veröffentlicht. Im Vorjahr war die israelische Teilnehmerin Eden Golan wegen des Gaza-Krieges in Malmö heftigen Anfeindungen vonseiten des Publikums ausgesetzt. Die damals entsponnene Debatte über die Teilnahme des Landes wies die European Broadcasting Union (EBU) als Veranstalter mit Verweis auf den unpolitischen Charakter des Bewerbs zurück.

6. Favorit bei den Wettbüros

Große Siegchancen wird auch heuer wieder den Schweden eingeräumt. Die siebenfachen ESC-Gewinner liegen schon seit Wochen auf Platz eins bei den Wettquoten, und das, obwohl das Land seinen Interpreten für Basel noch gar nicht gewählt hat. Am Samstag (8. März) entscheidet sich beim "Melodifestivalen", wer Schweden heuer beim Song Contest vertritt. Als großer Favorit gilt Sänger Måns Zelmerlöw, der den ESC schon einmal, 2015 in Wien, gewonnen hat ("Heroes"). Mit dem Lied "Revolution" will er dies erneut schaffen. Der Song ist in Schweden nicht unumstritten, da einige in den Textzeilen politische Untertöne hören. Zelmerlöw sagt dazu nur: "Musik soll inspirieren und positive Energie verbreiten."

