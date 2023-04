Traum-Comeback nach Krebsdiagnose

Schöner hätte sich Markus Blutsch, bei dem im Jänner Hodenkrebs diagnostiziert worden war, sein Comeback kaum vorstellen können. Der 27-jährige Kapitän schoss Pregarten in das Halbfinale des Fußball-Landescups. Blutsch verwandelte in einem spektakulären Match bei der SPG Friedburg/Pöndorf den entscheidenden Penalty.

„Die Familie, Freunde, die Arbeit und der Verein – alle stehen hinter mir. Das gibt mir unheimlich viel Kraft“, sagte Blutsch im Februar im OÖN-Gespräch und äußerte damals die Hoffnung auf eine rasche Rückkehr auf den Platz. „Ein Comeback im Frühjahr wäre ein Traum.“ Dieser Wunsch ging heute mit der Einwechslung in der 66. Minute in Erfüllung. Dass er auch noch zum Matchwinner werden würde, macht den Tag besonders speziell.

Friedburg/Pöndorf trauerte vor 150 Zuschauern einer vergebenen Chance nach. Denn die Gastgeber hatten in der 91. Minute den vermeintlichen Siegestreffer zum 2:1 erzielt. Doch Pregarten schlug zurück, Orhan Vojic schoss seine Elf mit dem 2:2 in der 93. Minute in die torlose Verlängerung. Das Elfmeterschießen endete 3:5.

Das Match ASK St. Valentin gegen Mondsee musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden.

