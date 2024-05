Sturz auf Dachsteinblick: Wanderin (49) mit Hubschrauber gerettet

Die Frau aus dem Bezirk Mistelbach war am Samstagvormittag mit ihrem 46-jährigen Ehemann von Steinbach am Attersee über den Brennerriesensteig auf den Dachsteinblick gewandert. Vom Gipfel des Dachsteinblicks ging das Paar weiter auf dem Wanderweg 820 in Richtung Mahdlgupf. Plötzlich stürzte die 49-Jährige und verletzte sich dabei am rechten Sprunggelenk. Ein Weitergehen war aufgrund der starken Schmerzen nicht mehr möglich.

Das Ehepaar alarmierte mit dem Handy die Bergrettung. Die Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber C10 mittels Tau gerettet. Sie wurde zum Salzkammergutklinikum Vöcklabruck geflogen.

Ebenfalls am Samstag musste eine 37-jährige Wienerin per Helikopter aus dem Mahdlgupf-Klettersteig gerettet werden. >> Die OÖNachrichten haben berichtet.

