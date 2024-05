Meistens wird Fußball als reine Männersache angesehen – dabei sind doch auch Frauen wahre Fußball-Helden! Selbst an "ihrem" Tag besuchten am Sonntag viele Frauen den Sportplatz. Einige drückten ihren Männern oder Söhnen im Unterhaus die Daumen, halfen mit, das Vereinsleben aufrechtzuerhalten, oder sahen sich einfach ein Spiel an. Andere standen selber als Aktive auf dem Rasen.