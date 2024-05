TikTok und Instagram: Unterhaus-Goa lie hat 220.000 Follower

Semi Duru setzt sich mit seinem Handy gekonnt in Szene.

Die Reservemannschaft der Union Mehrnbach durfte sich in der 1. Klasse Südwest am Sonntag über einen 3:1-Sieg gegen Waldzell freuen. So weit nichts Besonderes – wäre da nicht Semi Duru, Torhüter der Mehrnbacher. Der 18-jährige Schüler hat sich zuletzt vor allem abseits des Rasens einen Namen gemacht: Auf den Social-Media-Plattformen TikTok und Instagram hat der junge Goalie bereits mehr als 220.000 Follower.