SV Ried: Neuzugang vor dem Abschluss?

Schlägt die SV Guntamatic Ried in dieser Woche gleich doppelt auf dem Transfermarkt zu? So gut wie sicher ist, dass die Innvierlter demnächst einen zusätzlichen Innenverteidiger präsentieren werden: Die OÖN hatten bereits am Montag berichtet, dass ein Abwehrspieler aus Deutschland bei den Wikingern andocken könnte - genauere Recherchen haben ergeben, dass es sich dabei um den 28-jährigen Oliver Steurer handeln soll.

Der Verteidiger mit einem Gardemaß von 1,91 Metern war zuletzt beim deutschen Drittliga-Absteiger Oldenburg aktiv. In der Vorsaison stand Steurer in 37 von 38 Partien für den Klub in Niedersachsen auf dem Platz, führte die Elf auch teilweise als Kapitän auf das Feld. Den Abstieg in die Regionalliga konnte er aber nicht verhindern: Oldenburg landete von insgesamt 20 Teams auf dem 18. Platz. Der gebürtige Gelsenkirchener durchlief zudem die Nachwuchsabteilungen von Schalke 04 und Borussia Dortmund - und war für Heidenheim auch schon in der 2. Bundesliga (19 Einsätze) am Ball.

Sogar in seinem Ex-Team konnte er sich über seine neue Station erkundigen: Bei Oldenburg kickte er gemeinsam mit den Ex-Riedern Patrick Möschl und Orhan Ademi.

Wann kommt der Stürmer?

Etwas komplizierter dürfte sich die Angelegenheit bei Wunsch-Stürmer Wilfried Eza gestalten: Bei den Verhandlungen mit dessen armenischem Klub FC Ararat-Armenia geht es noch um Details. Dass ein anderer Verein - zuletzt kamen Gerüchte über ein mögliches Interesse von Austria Klagenfurt auf - dazwischenfunkt, kann immer passieren. In diesem Fall ist es aber eher unrealistisch: Klagenfurt hat erst vor kurzem kommuniziert, dass das Kaderbudget ausgereizt sei. Ein Neuzugang, der zudem Ablöse kostet, ist wohl kaum machbar. Die Spekulationen haben wohl eher nur jenen Zweck, um den Preis bei der Ablöse möglicherweise noch etwas in die Höhe zu treiben.

Und auch in den Spuren des Internets spricht nichts für einen Wechsel von Eza nach Kärnten: Während der 26-jährige Angreifer von der Elfenbeinküste der SV Ried bereits seit Tagen auf "Instagram" folgt, gibt es zu Austria Klagenfurt keinerlei Verbindungen...

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

