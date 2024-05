Diebe stiegen durch Dachfenster in Vöcklabrucker Trafik ein

Polizei und Feuerwehr standen in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet von Vöcklabruck im Einsatz: Mehrere Diebe hatten sich zu später Stunde Zugang zu den Verkaufsräumlichkeiten einer Trafik an der Kreuzung der Feldgasse mit der Doktor-Anton-Bruckner-Straße verschafft. Die Täter dürften über die Wellblechfassade auf das Flachdach des Kiosks geklettert sein. Dort brachten sie ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein.

Ermittlungen laufen

Was die Einbrecher erbeuteten, konnte die Polizei am Samstag noch nicht sagen. Ebenso ließ sich der Gesamtschaden vorerst nicht beziffern. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Bei der nächtlichen Spurensicherung wurden die Beamten von der Freiwilligen Feuerwehr Vöcklabruck, die mit einem Teleskopmastfahrzeug anrückte, unterstützt.

